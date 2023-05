Criança e idoso são as primeiras vítimas fatais da gripe em Anápolis neste ano

Uma criança e um idoso foram as duas primeiras vítimas fatais da Influenza – vírus da gripe – em Anápolis neste ano.

A informação foi confirmada pela diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Mirlene Garcia, ao Portal 6, nesta terça-feira (09).

A servidora afirmou que ambos foram atendidos na rede municipal de saúde e após o falecimento, foram enviados ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Entretanto, por questões de sigilo médico, não foi informado à reportagem o nome, o gênero e a idade das vítimas.

Mirlene garantiu, porém, que os dois foram atendidos seguindo o protocolo de atendimento estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Alerta

Os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), divulgados no dia 06 de maio, apontam que 18 pessoas já morreram em decorrência da Influenza no estado em 2023.

A maioria das vítimas é de pessoas com menos de 50 anos, o que fez a pasta emitir um alerta para que todos tomem as devidas precauções.

Nas unidades básicas de saúde, a vacina contra a Influenza já foi liberada para toda a população acima de 06 meses.

Cuidados

Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher explicou que não é incomum que a doença leve a óbitos, sendo que, ocasionalmente, até pessoas sem histórico médico podem ter quadros graves.

O profissional também afirmou que a vacina deve ser tomada e que há ainda medidas que podem ser tomadas para reduzir as taxas de transmissão da doença entre a população.

“Evitar ambientes fechados com muita gente e se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas”, orientou.