R$ 3 milhões em recursos para os artistas de Anápolis

No último sábado realizamos uma audiência pública sobre a lei complementar 195/22, conhecida como Lei Paulo Gustavo, que irá beneficiar artistas anapolinos com R$3 milhões em recursos do Governo Federal.

Contamos com a participação do diretor de Políticas para os Trabalhadores da Cultura do MinC, Deryk Vieira Santana e o produtor cultural e representante da Lei Paulo Gustavo em Goiás, Milton Júnior, a reunião elencou uma série de ações necessárias para a plena implementação da lei no município.

Nossa tarefa agora é acompanhar o plano de ação a ser inserido pela Prefeitura e compor o comitê gestor local, para que o edital seja lançado e executado com sucesso.

É dinheiro para produções audiovisuais e demais modalidades, isso gera empregos diretos e indiretos, contratação de serviços, circulação de mercadorias e geração de renda no município.

É assim que trabalhamos, apoiando os fazedores de cultura de Anápolis e colocando nosso mandato em posição de diálogo com o Governo Federal. Não se faz cultura sem povo!