Embora o Vale Alimentação seja uma mão na roda nas despesas e na hora das compras para a ‘casa’, nem tudo o que almejamos comprar no mercado pode ser comprado com o benefício.

Ao contrário do que muitos pensam, há uma lista de produtos e itens que são proibidos por lei de serem adquiridos com o uso do benefício, mas que poucos ainda sabem sobre.

Pensando nisso, leia a matéria até o final e saiba quais são os produtos que muita gente compra com Vale Alimentação, mas não deveria.

4 coisas que muita gente compra com Vale Alimentação, mas não deveria

1. Bebidas alcoólicas

Uma das coisas que não podem ser compradas com o benefício são as bebidas alcoólicas. Esses itens não são considerados alimentos e, por isso, ficam de fora da listagem dos aprovados.

2.Produtos de limpeza não relacionados à cozinha

Embora produtos de limpeza sejam essenciais para manter a cozinha limpa e organizada, é importante lembrar que o Vale Alimentação não pode ser utilizado para a compra de produtos de limpeza que não estejam diretamente relacionados à cozinha.

Portanto, itens como sabão em pó para roupas, amaciante e outros produtos de limpeza para áreas da casa que não sejam a cozinha não podem ser adquiridos com esse benefício.

3. Contas e despesas

O Vale Alimentação não pode ser utilizado para o pagamento de contas, como água, luz e telefone, bem como outras despesas que não estejam diretamente relacionadas à alimentação.

4. Combustível

Por fim, o combustível é mais uma das coisas que apesar de alguns conseguirem adquirir, não deve ser comprado com o Vale Alimentação. Isso porque esse benefício é destinado exclusivamente para a aquisição de alimentos e itens relacionados à alimentação.

Vale lembrar que o benefício foi criado para garantir que os trabalhadores tenham acesso a uma alimentação saudável e de qualidade para si e suas famílias.

