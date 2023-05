Corpo encontrado amarrado e com sinais de violência em Anápolis é identificado

Foi identificado como Wilmar Lima Fernandes, de 40 anos, o dono do corpo encontrado amarrado e com sinais de violência, no setor Chácaras Vale das Antas, em Anápolis.

Ele foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11) por uma testemunha, que de imediato acionou a Polícia Militar (PM) no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve na cena do crime, mas só pôde constatar o óbito da vítima.

A equipe do SAMU identificou sinais de violência no corpo do homem. A Polícia Científica e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) foram acionados no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).