Corpo de goiana vítima de acidentes sequenciais nos Estados Unidos é sepultado em Itaguari

O corpo da goiana Eduarda Romana da Silva, de 21 anos, que faleceu após ser vítima de um acidente de trânsito imponderável, em Marietta, nos Estados Unidos, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (12) em Itaguari, Goiás.

O cadáver chegou ao Brasil na quinta-feira (11), após os familiares da menina conseguirem arrecadar, por meio de uma vaquinha online, o valor de US$ 30 mil para o transporte.

O velório aconteceu no salão da Pax Moreira e Silva e teve início às 07h. Já o sepultamento, no Cemitério São Sebastião começou às 11h.

Natural de Itaguari, Eduarda morava nos Estados Unidos há mais de quatro anos juntamente com a mãe. Ela faleceu no dia 18 de abril em decorrência de uma sequência de fatos ocorridos no trânsito.

Na ocasião, a jovem estava a caminho da academia, mas teve de parar o carro após perceber que o pneu estava furado. Enquanto ligava para a mãe para tentar resolver o problema, um motorista colidiu contra a traseira do carro da goiana. Nesse momento, nada de grave ocorreu e nem ela, nem o condutor ficaram feridos.

Logo na sequência impalpável, um terceiro veículo que, aparentemente estava em alta velocidade, acabou colidindo os dois carros parados, matando ambos. Além disso, nem o terceiro e último motorista envolvido no acidente sobreviveu.