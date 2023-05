Inscrições para instrutores do Pronatec chega ao fim neste domingo (14)

Está chegando ao fim o período de inscrições para o cargo de instrutor de cursos do Pronatec. O prazo final para garantir a participação se encerra neste domingo (14) e as oportunidades são voltadas para atuação em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás, Itumbiara e Porangatu.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, estão sendo ofertadas 53 vagas.

As oportunidades são para instrutores com nível médio ou técnico no Eixo Tecnológico e Saúde, e nível superior nas áreas de administração de empresas, contabilidade, agronomia, farmácia, engenharias de produção, computadores, mecânica e elétrica.

O salário será de R$ 40 por hora/aula e os selecionados serão lotados em instituições parceiras.

Para ler o edital, clique aqui.