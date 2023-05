Após perder esposa para Covid-19, idoso de Anápolis dá a volta por cima e conquista a internet

Após ter a ideia de começar a colher frutas e verduras na roça, Lourivaldo Antônio, um idoso de 63 anos, passou a divertir internautas mostrando tudo o que produz e usando o bordão: “Eu planto aqui, eu tenho. Agora vocês aí da cidade tem que comprar”.

Ele trabalha como operador de caldeira em Anápolis e cuida dos cultivos para consumo pessoal. Com ajuda de Juliana, uma das filhas, iniciou as gravações de vídeos para mostrar a realidade de uma roça e fazer humor com elementos cotidianos.

“Ninguém me falou para fazer e nem nada do tipo. Tive a ideia da minha cabeça, fomos lá e fizemos. E num é que o povo gostou? (sic)”, contou, entusiasmado.

A propriedade onde ele mora fica pouco depois da Vila Jaiara, na região Norte da cidade, e ele vai e volta todos os dias para trabalhar em uma indústria de doces da região.

Apesar da animação demonstrada nos vídeos, Lourivaldo chegou a passar por maus bocados, quando perdeu a esposa, vítima da Covid-19, durante a pandemia.

Graças ao carinho das filhas e a dedicação aos trabalhos, hoje em dia ele voltou a se alegrar, celebra as colheitas e tem uma vida bastante ativa.

O idoso ainda publica todos esses bons momentos no Tik Tok e, sempre que pode, distribui mudas aos colegas de trabalho.