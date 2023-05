Cachoeiras em Aparecida de Goiânia que poucos realmente conhecem

Escondido dos olhares da maioria dos goianos, mas bem familiar aos aparecidenses, o Parque Serra das Areias, localizado na região Sul de Aparecida de Goiânia, é um verdadeiro paraíso. Repleto de trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras, é um passeio com diversão garantida para levar a família no fim de semana.

Em meio a toda a selva de concreto que as zonas urbanas tornaram, a reserva florestal, que se estende por 2.890 hectares, oferece a chance de se reconectar com a natureza.

Apesar de atualmente o local ser mais frequentemente visitado por ciclistas, que percorrem o trajeto de 15 km, diversas famílias aproveitam para fazer caminhada, o visual ou simplesmente curtir um pouco das cachoeiras distribuídas ao longo do parque.

Em todo o percurso é possível seguir o curso dos rios que percorrem o parque e se deparar com essas belíssimas quedas d’água. Em razão do grande tamanho da área, é possível visitar a reserva várias vezes e sempre se deparar com alguma surpresa que não conseguiu encontrar da última vez.

A Serra das Areias conta com asfaltamento da área de acesso ao local, além de iluminação pública e câmeras de segurança posicionadas em locais estratégicos para garantir a preservação ambiental e também a segurança dos aventureiros.

Como a reserva florestal passa por algumas áreas privadas, e também visando maior segurança para os trilheiros e turistas, é recomendado que as visitas sejam realizadas com o acompanhamento de guias especializados.

Welton Moura, presidente da associação Serra das Areias, explicou ao Portal 6 que são mensalmente realizadas ações coletivas na área, sendo normalmente nos primeiros domingos do mês.

“A gente realiza ações de conscientização ambiental, limpeza dos lixos nas nascentes, caminhadas ecológicas com esse objetivo, tudo de forma voluntária”, revela.

Ele explica que, apesar de ser possível visitar a área de forma independente, recomenda-se fortemente o contato com a associação, tanto a fim de preservar a segurança dos turistas quanto a preservação ambiental.

Preservação essa que se faz cada vez mais necessária, nas palavras do profissional.

“Eram para ser 14 cachoeiras ativas, mas por conta de degradação e assoreamento, as que encontram-se ativas hoje são apenas quatro”, lamentou.

Para poder participar dos encontros ou solicitar um guia para outra data, basta entrar em contato pelo telefone (62) 99450-0888.