Homem é encontrado morto com rosto ensanguentado e calças arriadas, em Trindade

IML esteve presente para realizar a remoção do corpo, que estava no meio da calçada. Caso seguirá sendo investigado pela PC

Da Redação - 24 de março de 2024

Vítima foi encontrada na via pública com claros sinais de violência. (Foto: Reprodução)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na calçada do Residencial Alto do Cerrado I, em Trindade.

Ao ser encontrado, na manhã deste domingo (24), ele estava com o rosto completamente ensanguentado e a calça arriada.

A cena de horror foi presenciada por uma testemunha, que de imediato acionou a Polícia Militar (PM).

Ao chegar ao endereço indicado, a corporação encontrou a vítima caída no chão, com visíveis sinais de sangramento na cabeça e na região do tronco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente, podendo apenas constatar o óbito.

Diante das circunstâncias, a Polícia Técnico Científica foi acionada para realizar uma perícia no local. Posteriormente, o corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Central Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Trindade e será agora investigado pela Polícia Civil (PC).