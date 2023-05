Garotinho surpreende e tem festa de aniversário em homenagem aos trabalhadores da Comurg

Ao invés de escolher as tradicionais fantasias de heróis e de desenhos, o pequeno Gabriel de Araújo Machado, de 05 anos, decidiu homenagear no próprio aniversário os trabalhadores de limpeza urbana que varrem e recolhem o lixo de Goiânia.

A festa de aniversário do menino aconteceu neste sábado (13) e contou com a presença de alguns trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que levaram um caminhão da coleta até a porta do garoto no dia da festa.

A temática para a festa surgiu a partir de um pedido que o menino fez para a mãe sobre querer ter uma ‘roupa de gari’. Desde então, a genitora dele, Suzi Kelly Gomes de Araújo, de 37 anos, que é costureira, deu início aos preparativos para realizar o evento.

“Foi um interesse que partiu dele mesmo. Acho que começou pela admiração pelo caminhão e pelo respeito pelos coletores, aí veio com a curiosidade em saber o que eles faziam”, explica.

De acordo com ela, Gabriel costuma esperar a passagem do caminhão da coleta em frente a casa, cumprimenta os coletores e, sempre que pode, até cumprimenta os ídolos.

“Quando via o caminhão de lixo passar ele ficava todo empolgado e pedia para ver os vídeos no YouTube de caminhões fazendo coleta”, disse ela.

Ao ser questionado sobre qual profissão quer ser quando crescer, a criança afirma que pretende seguir os passos dos profissionais que ele tanto admira.

“Eu quero correr atrás do caminhão de lixo”, revelou.