Jovem vive momentos de terror após sofrer assalto de três travestis

Um jovem, de 24 anos, viveu momentos de terror após ter sido vítima de um assalto durante a manhã deste domingo (14), no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. Três travestis são suspeitas de terem cometido o crime.

O Portal 6 apurou que a primeira teria pulado na frente do veículo da vítima e logo em seguida, uma sentou no banco do passageiro portando um canivete, enquanto a terceira foi para o banco de trás.

O trio então anunciou o assalto e ordenou que o jovem transferisse R$ 1 mil por PIX. Temendo pela vida, ele logo o fez para não desagradar as suspeitas.

Assim que a transferência do dinheiro foi finalizada, as três travestis fugiram da cena do crime.

Ainda assustado com o que havia acabado de acontecer, o rapaz acionou a Polícia Militar (PM) e antes que a corporação chegasse, foi para casa com medo de que retornassem e lhe fizessem algum mal.

A vítima foi então orientada a procurar pela delegacia para passar as características das envolvidos no crime, e registrar formalmente um boletim de ocorrência (BO).