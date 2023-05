Lançado edital de processo seletivo para quem deseja trabalhar em hospital de Goiás

Foi publicado o edital do processo seletivo para a contratação de 158 profissionais para trabalhar no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso).

Ao todo são 48 vagas para início imediato e outras 110 para a formação de cadastro de reserva. Os salários oferecidos variam de R$ 1,4 mil a R$ 3,7 mil.

As inscrições vão ser abertas no dia 15 de maio e se estendem até o dia 21 do mesmo mês. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados (IPGSE).

As vagas são para assistente administrativo II, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de serviços gerais, porteiro, recepcionista, enfermeiro, fisioterapeuta, motorista e técnico em gesso.

