Israel e Rodolffo se apresentam na Pecuária de Goiânia com entrada solidária nesta quinta-feira (18)

Um dos principais eventos do calendário goiano irá se iniciar nesta quinta-feira (18) e promete entregar grandes shows, a começar pela apresentação de Israel e Rodolffo.

No primeiro dia da 76ª edição da Exposição Agropecuária de Goiás, a dupla irá cantar o setlist preparado com sucessos como “Perdoou Nada”, “Bombonzinho”, “Nem Namorado e Nem Ficante” e “Batom de Cereja”.

Porém, o show não irá beneficiar somente os fãs. Isso porque, para garantir entrada, é necessário realizar uma doação de ao menos 1 kg de alimento não perecível ou um agasalho. As arrecadações serão destinadas à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

“Estamos muito ansiosos. Nascemos e crescemos em Goiás então, além de querermos entregar um show incrível, também queremos ajudar todos aqueles que não conseguirão participar do evento e que, infelizmente, precisam da nossa ajuda”, disse Israel.

O evento, que será realizado na arena principal do Parque de Exposições, no setor Vila Nova, entre os dias 18 e 28 de maio, também contará com nomes como Léo Santana, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa e Simone Mendes.

Os ingressos individuais variam de R$ 40 a R$ 80, sendo que interessados podem adquirir o passaporte, que garante acesso a todos os dias da Pecuária, por R$ 200 a R$ 400, pelo site.