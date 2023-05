Aberto concurso público com várias vagas em município da região Metropolitana de Goiânia

A Prefeitura de Abadia de Goiás, na região Metropolitana de Goiânia, abriu concurso público com 174 vagas.

As inscrições serão abertas no dia 19 de junho e se estendem até 07 de julho. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.392,76 a R$ 2.995,48 e a carga horária semanal é de 30h a 40h, dependendo do cargo escolhido.

As vagas são para os cargos de merendeira (06), auxiliar de serviços gerais (35), gari (15), motorista com CNH D ou E (16), operador de máquinas pesadas (04), pedreiro (03), mecânico (02) e serralheiro (02).

Também há oportunidade para os cargos de agente de saúde (11), agente de endemias (02), agente educativo (15), arquivista de documentos (01), fiscal de meio ambiente (02), fiscal de tributos, posturas, edificação e zoneamento (02).

Os interessados podem se inscrever para as áreas de fiscal de vigilância sanitária (01), guarda civil municipal (13), agente de apoio a inclusão (05), secretário escolar (04), professor de biologia (01), professor de educação física (07) e professor de geografia (01).

Por fim as vagas oferecidas são para as funções de professor de história (01), professor intérprete (02), professor de inglês (01), professor de matemática (01), professor de português (01) e professor pedagogo (20).

Para ler o edital, clique aqui.