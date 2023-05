Avião do Corpo de Bombeiros faz pouso forçado em pista do Aeroporto de Rio Verde

Uma equipe do Corpo de Bombeiros passou um verdadeiro susto na manhã desta terça-feira (16), em Rio Verde, Sudoeste do estado.

Os militares que estavam à caminho da cidade para socorrer uma criança, de 01 ano e 05 meses, diagnosticada com pneumonia bacteriana – observaram um problema mecânico na aeronave.

De acordo com a corporação, foi detectado problemas no trem de pouso – o que precisou de uma aterrissagem emergencial – causando danos à aeronave.

Após realizarem o trajeto entre Goiânia e Rio Verde, a tripulação percebeu os problemas na aeronave, ainda antes da aterrisagem, de modo que foi possível prevenir um incidente de maiores proporções.

Graças à experiência da equipe, as manobras de emergência foram realizada. No momento, as autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao incidente, mas garantem que a aeronave está com a manutenção em dia