Entenda o que muitas mulheres estão deixando de fazer em banheiros quando saem de casa

Toda mulher já vivenciou a experiência de precisar utilizar os banheiros públicos quando saem de casa, seja em festas, shoppings ou na rua. E todas sabem sobre as dificuldades de encontrar os vasos sanitários limpos e aptos.

Por causa dessa problemática, várias adotam a antiga prática de forrar os vasos com papel higiênico, acreditando que assim estarão mais seguras dos germes e possíveis bactérias.

E é neste momento que elas mais se enganam. O professor Philip Tierno, do departamento de microbiologia e patologia da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, decidiu explicar minuciosamente o porquê disso ser tão prejudicial.

Segundo o estudioso, as superfícies dos sanitários, lisas, já foram projetadas para impedir que esses germes e contaminações permaneçam por muito tempo. Ou seja, rapidamente elas deslizam e desaparecem.

No entanto, ao colocar um papel higiênico e sentar sobre essa espécie de capa, isso aumentará as chances de contrair alguma doença, já que essas folhas agem como ímãs para as sujidades, graças à superfície áspera.

Mas então o que é preciso ser feito?

Bom, a melhor alternativa, como já se sabe, é utilizar os vasos sanitários exclusivos da sua casa. Porém, como os seres humanos possuem necessidades fisiológicas inadiáveis e imprevisíveis, vez ou outra será preciso utilizar os banheiros públicos.

Nesta ocasião, opte por agachar de uma forma em que não tenha o contato direto com o vaso. Se houver disponibilidade de álcool, é bom passar o líquido (ou gel) nos sanitários.

Uma outra situação importantíssima é higienizar as mãos antes e após a utilização desses banheiros. E vale ressaltar que é bom ensaboar por, pelo menos, 20 segundos, garantindo a limpeza completa, especialmente sob as unhas.

Fique de olho nisso!

O professor Philip Tierno também deixou um grande alerta sobre as maçanetas e interruptores de lâmpadas dos banheiros. Segundo o especialista, estes dois locais são recobertos de germes, já que nem todas as pessoas lavam as mãos.

Usar lenços umedecidos neste caso é uma ótima alternativa para garantir sua saúde. E lembrem-se: nada de forrar o vaso com papéis higiênicos!

