Ministério Público do Trabalho seleciona estagiários para Goiânia, Anápolis e outras duas cidades

O Ministério Público do Trabalho (MPT) lançou, nesta segunda-feira (15), o edital para o preenchimento de vagas de estágio no cadastro de reserva. São opções para Goiânia, Anápolis, Luziânia e Rio Verde. As provas serão realizadas dia 18 de junho.

Dentre as áreas de atuação, foram ofertadas em Biblioteconomia, Tecnologia da Informação e Direito, todas para atuação na capital. Nas outras cidades, a disponibilidade também é para Direito.

Quanto aos pré-requisitos, é necessário estar cursando entre o primeiro e o quarto período, a variar de acordo com cada área de atuação. Foram disponibilizadas 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para cotas raciais.

A remuneração é de R$ 976, para cumprir a carga horária de 20 horas semanais. Há também a oferta de um seguro, contra acidentes pessoais, e do auxílio-transporte no valor de R$ 11 para cada dia trabalhado.

Ainda não foram divulgados os locais das provas, mas as mesmas serão compostas por 10 questões objetivas, cada uma valendo dois pontos, e uma discursiva, valendo 80 pontos. A pontuação mínima para ter a prova corrigida é de 50 pontos.

Para mais informações ou para inscrever-se, acesse o edital através do link.