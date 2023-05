Com o passar do tempo, as pessoas solteiras tendem a acumular certas características em comum que as fazem serem o que são.

Isto é, pessoas livres e digamos um pouco desapegadas, não é mesmo?

6 características que as pessoas solteiras a muito tempo têm em comum:

1. Não procuram a felicidade em outra pessoa

Já reparou como algumas pessoas depositam sua felicidade apenas em um companheiro dos sonhos, romantizado e vindo direto das histórias de fadas e reinos encantados?

Pois bem, aqueles que nasceram para a vida solo acreditam que apenas sua própria companhia já basta para se sentir feliz e completo.

2. Costumam encontrar soluções

Uma pessoa que certamente gosta da vida solitária pode ter mil problemas, mas ela não se desespera, apenas foca em resolvê-los.

Dificilmente esse tipo de pessoa vai passar a vida lamentando e questionando seus desafios, simplesmente ela prefere enfrentar tudo e criar soluções.

3. Se preocupam com a vida financeira

Muitas pessoas se preocupam em encontrar um parceiro para a vida que a ajude financeiramente ou alguém para dividir as contas.

Agora, aquele que nasceu para carreira solo foca em trabalhar para conquistar seu próprio sustento.

4. Gostam de ser amado ou amada e não é arrogante

Só porque a pessoa nasceu para ser amante da liberdade, não quer dizer que ela não goste de ser amado e de viver alguns romances.

A diferença é que aqui essa pessoa não precisa provar sua independência para ninguém, porque sua força vem do seu interior.

5. Autoconfiança exagerada

Engana-se quem acha que as pessoas solteiras não possuem a autoestima elevada que nem de pessoas casadas.

Em uma pesquisa em mais de 30 países europeus, as pessoas que sempre foram solteiras (e nunca tinham estado em uma parceria doméstica) tinham níveis de autoestima que eram idênticos aos das pessoas casadas.

6. Valorizam muito a liberdade

Por fim, as pessoas genuinamente solteiras valorizam muito a liberdade e nem precisa de muita justificativa, não é mesmo?

Afinal, esse tipo de indivíduo sabe como ser sua própria companhia e o que realmente gosta.

