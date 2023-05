Após se mudar para Itália, mulher surpreende ao mostrar quantos dias precisa trabalhar para fazer compras

A argentina Evee Rojas surpreendeu internautas nas redes sociais após revelar quantos dias são necessários trabalhar para conseguir fazer as compras do mês na Itália.

A mulher se mudou para o país com o marido e acabou viralizando ao sanar a dúvida de inúmeras pessoas por meio de um vídeo no TikTok.

Enquanto caminha pelos corredores do supermercado, Evee comenta que principalmente amigos e familiares ficavam curiosos para saber sobre os gastos do casal morando na Itália. Assim, ela decidiu gravar o conteúdo para acabar de vez com o mistério.

“Fiz esse vídeo para vocês verem quanto podemos comprar. Sendo duas pessoas, calculamos que tudo isto dá para duas semanas e meia, quase três, dependendo da quantidade que comemos”, afirmou.

A mulher enche o carrinho com produtos como massas, biscoitos, vegetais, carnes, conservas, laticínios, refrigerantes, assim como alguns alimentos congelados.

Ao passar no caixa, ela mostra que ao todo as compras para o mês deram nada mais, nada menos, do que por volta de € 134, o equivalente a cerca de R$ 721,36.

Assim, segundo a jovem, é necessário trabalhar somente dois dias para conseguir arcar com tal despesa para o casal.

“São 134 euros e 66 cêntimos, e como o vencimento base em Itália é de 50 euros por dia, para o comprar temos de trabalhar cerca de dois dias e meio”, pontuou.

Claro que a revelação acendeu ainda mais dúvidas na cabeça dos internautas, que se chocaram com a resposta. Por isso, Evee explicou que possui dois empregos, atuando na limpeza de hotéis e também lavando louças. Desse modo, com as duas profissões, ela conquista por dia 75 euros.

Para aqueles que se interessaram pelo bom salário, a mulher ainda explicou que é importante ter um contrato empregatício no país, além de ressaltar que é mais fácil arrumar um bom trabalho durante o período do verão.