Diretor de escola particular de Anápolis é suspeito de assediar sobrinha de 12 anos

A mãe de uma adolescente, de 12 anos, procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis para denunciar que o tio da filha dela, de 12 anos, teria a assediado. Por conta da natureza do possível crime, as investigações estão em sigilo.

A busca por esclarecimentos junto à Polícia Civil só foi possível por conta de um gesto de solidariedade e preocupação de um outro adulto. A vítima compartilhou com uma colega as imagens gravadas por ela mesma em que seria possível ver o tio cometendo o assédio. A amiga, por sua vez, mostrou para a mãe – que repassou a informação para a genitora da vítima.

No vídeo, é possível perceber um homem passando a mão nas proximidades dos seios e no pescoço da garota, que na ocasião estaria com 11 anos.

Embora na filmagem não apareça o rosto do homem, a garota e familiares afirmam se tratar do tio da menor, proprietário de uma escola particular tradicional em Anápolis.

A filmagem, feita em meados de março, foi uma forma de gerar provas do que estava acontecendo com ela. Apesar disso, a menor não as mostrou para os pais, com receio de que fosse desacreditada.

Ao Portal 6, um outro tio dela, que terá a identidade preservada em proteção à menina, explicou que a sobrinha costumava passar muito tempo na casa da tia materna, que é casada com o suposto assediador.

Porém, até mês passado, ninguém tinha conhecimento acerca do que se passava. Após tomarem ciência dos fatos, sentaram para conversar com a menor e gravaram a conversa, sem que ela soubesse.

Durante esse momento, a menina acabou revelando alguns outros momentos nos quais, segundo ela, o suspeito teria cometido outras formas de assédio contra ela.

“No banheiro eu estava na pia, no espelho, acho que eu estava fazendo maquiagem, aí ele [o tio] foi pegar uma coisa na tampa do vaso, acho que era um pente e ele acabou esfregando em mim […] quando eu estava na cozinha, fazendo sanduíche e ele foi pegar um copo em cima e esfregou em mim”, revelou ela, sobre de um episódio que teria acontecido na última festa de Natal da família.

“Eu tenho umas espinhas aqui no corpo, e ele tava passando a mão assim para tirar as espinhas e ele foi abaixando [a mão], estava fazendo carinho assim e foi passando a mão aqui para baixo [para os seios]”, contou sobre outro momento, que teve parte da ação gravada pela garota.

Ao ser questionada pela mãe sobre as ações do diretor, a menina admitiu que, no início, não suspeitava de que fugissem da normalidade, só depois foi perceber o que realmente representavam.

No depoimento prestado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, que foi compartilhado por parentes ao Portal 6, a vítima ainda relatou que, apesar dos ocorridos, o tio nunca a ameaçou ou pediu que ela guardasse segredo. Ainda confirmou que nunca chegou a praticar atos sexuais com o parente.

Segundo familiares da vítima, ao ser questionado, o suspeito desconversou e disse não saber de nada. A reportagem ainda falou com o homem, que se mostrou surpreso com as informações e negou qualquer prática de assédio.

A defesa dele também entrou em contato com o Portal 6, informando que o cliente não teria recebido essas alegações da família.