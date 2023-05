Martelo está batido sobre escolha do terreno da nova sede da Câmara de Anápolis

Foi batido o martelo, na terça-feira (16), sobre a escolha da localização da nova sede da Câmara Municipal de Anápolis. Um terreno de 14 mil metros quadrados localizado no Residencial Cerejeiras deverá abrigar a Casa de Leis. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Domingos Paula (PV).

A decisão ocorreu duas semanas após a polêmica envolvendo moradores do Anápolis City. Eles fincaram pé e se posicionaram contrários a escolha do bairro, tido como essencialmente residencial, para a construção do prédio. À época, inclusive, houve uma reunião com representantes do Ministério Público, que acabou endossando a batida em retirada.

Dessa vez, o local pôde enfim ser oficialmente selecionado após audiências públicas realizadas na última semana e na segunda-feira (15) com os moradores da região, assim como consultas com engenheiros civis e arquitetos.

Durante o anúncio da decisão para a nova sede da Câmara, Domingos Paula destacou que será pedido agora a desafetação da área selecionada para tirar o projeto do papel, além de enfatizar que a localidade é estratégica por estar próxima à bairros importantes da cidade.

“Vamos pedir a desafetação da área para continuar esse projeto de tirar a Câmara do aluguel. Quero agradecer os vereadores que tem no ajudado nessa missão. O local escolhido, aprovado pelos moradores, é próximo a dezenas de bairros importantes de Anápolis”, pontuou.