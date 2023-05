Final de semana em Goiás será marcado por festa tradicional e muita música

Este final de semana promete fortes emoções para os goianos que gostam de uma boa festa. Isso porque as atrações são as mais diversas, agradando desde os fiéis, até os mais festeiros.

Eventos tradicional e já consagrados no estado são o destaque dessa edição do Agenda Portal 6.

Sucesso em Goiânia, a 76ª Pecuária promete levar agito não somente para o final de semana, como para a véspera de feriado também.

Para ‘sextar’ da forma que os goianos mais gostam, Léo Santana e Guilherme & Benuto são as atrações que irão se apresentar nos palcos do grande evento nesta sexta-feira (29). Sábado, a música ficará por conta de Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.

Por fim, fazendo um esquenta para o feriado municipal de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Goiânia, a Pecuária será animada por Maiara & Maraisa e Mari Fernandes na terça-feira (23).

Para aqueles que não querem perder um dia sequer da Pecuária de Goiânia, os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ingresso S.A.

Vale inclusive ressaltar que a festa conta com opção até mesmo para os pequenos, tendo o youtuber Lucas Neto como atração principal na quarta-feira (24).

Movimentando o Centro de Convenções de Anápolis, a comédia vai rolar solta com o espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, que será apresentado no sábado (20). As entradas podem ser compradas através da plataforma digital Ingresso Digital.

Já para aqueles fiéis, o final de semana em Pirenópolis será repleto de programações da tradicional Festa do Divino Espírito Santo e das Cavalhadas.

Na sexta-feira (19), haverá Alvorada com a Banda de Couro e com a Banda Phoenix, Tocada com a Banda Phoenix ao lado da Igreja Matriz, 1º dia de Novena em Louvor ao Divino Espírito Santo e benção do Santíssimo Sacramento e Santa Missa.

Sábado (20) será com Alvorada com a Banda de Couro, 2º dia de Novena do Divino Espírito Santo, cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário e benção do Santíssimo Sacramento e Santa Missa.

Por último, no domingo (21) terá Alvorada com a Banda de Couro, chegada da tradicional Folia do Divino, 3º dia de Novena do Divino Espírito Santo, benção do Santíssimo Sacramento e Santa Missa.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: