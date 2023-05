‘Rei’ Roberto Carlos vai se apresentar durante Romaria do Divino Pai Eterno

Nesta quinta-feira (18), foi confirmada a apresentação do ‘rei’ Roberto Carlos em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, durante a Romaria do Divino Pai Eterno.

A informação foi confirmada primeiramente pela TV Pai Eterno. Com entrada gratuita, a apresentação está marcada para o dia 25 de junho, às 21h15, na praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Durante o evento, os fãs do cantor poderão apreciar canções clássicas do artista, como “Emoções”, “Amigo”, “Jesus Cristo”, “Esse Cara Sou Eu” e muito mais.

A festividade é considera como o maior evento religioso do Centro-Oeste e terá como tema “O Pai eterno nos chama e Envia” e será realizada entre os dias 23 de junho até o dia 02 de julho.

Durante o dia, é tradicional que os devotos façam a caminhada pela Rodovia dos Romeiros até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no intuito de pagar promessas e agradecer as bênçãos conquistadas.

Chegando ao local, os visitantes podem aproveitar atrações religiosas, que vão de novenas, procissões, shows musicais, apresentações de grupos folclóricos até barracas de comidas típicas.