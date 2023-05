Inscrições prorrogadas para concurso público com mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 7,3 mil

A Prefeitura Municipal de Morrinhos prorrogou o prazo para participar do concurso público com 1.317 vagas imediatas e três para formação de cadastro de reserva. Com a mudança, os trabalhadores têm até o dia 05 de junho para realizar a inscrição.

As oportunidades são destinadas para profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico, superior e para pessoas alfabetizadas.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site do Instituto Verbena – banca responsável pelo certame. O valor da taxa varia entre R$ 50; R$ 70; R$ 120 e R$ 160, a depender da formação do candidato.

Os cargos disponíveis são para as funções de auxiliar de obras, gari, professor, engenheiro, médico veterinário, biomédico, bioquímico, pintor, jardineiro e entre outras.

O processo seletivo contará com avaliações objetivas para todos os cargos. No caso das vagas para professor, os profissionais também deverão realizar uma prova de redação e análise de títulos.

Os selecionados no certame receberão uma remuneração de R$ 1.302,00 a R$ 7.364,03, a depender do cargo.

Mais informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital.