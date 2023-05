Motociclista morre na hora após sofrer grave acidente na GO-070

Manoel Telesse da Silva, de 68 anos, foi a vítima fatal do grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (19), na GO-070, no Residencial Triunfo, sentido Goiânia – Goianira.

O Portal 6 apurou que a colisão foi entre uma moto e um carro e que após o acidente o motociclista ficou caído na rodovia aguardando atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local juntamente com uma Unidade de Suporte Básico (UBS) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que só pôde constatar o óbito da vítima.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados no local para iniciar as investigações das causas do acidente.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram sob a responsabilidade da Polícia Militar (PM).