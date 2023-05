O que está provocando o fechamento de empresas no Centro de Anápolis

Uma das maiores e mais antigas lojas de departamento do centro anapolino, a Lojas Marisa, encerrou as atividades na cidade na última quarta-feira (10). O fechamento da franquia em Anápolis não se trata de um caso isolado, já que 91 unidades da rede estarão sendo paralisadas em um processo de recuperação judicial, posto que a gigante no varejo acumula aproximadamente R$ 461 milhões em dívidas.

Longe de ser um caso à parte, o fechamento desta grande franquia revela um grave problema que os varejistas da região Central enfrentam, especialmente na onda pós-pandemia.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan), Air Ganzarolli, explicou que além dos preços dos alugueis (considerados sempre mais puxados) houve uma grande mudança no perfil de consumidores.

“Hoje cada bairro tem um comércio próprio, a cidade cresceu, não está mais dependendo do Centro. Então acaba que as pessoas deixaram de vir para cá [o Centro] para fazer compras”, ressaltando que esse padrão não é algo exclusivo de Anápolis.

Somado a esses problemas, os varejistas ainda sofrem com o avanço do comércio online, que segundo Air, se tornou muito mais proeminente após o período de pandemia.

Para o presidente do Sincovan, faltam medidas do Poder Público Municipal visando contornar esta situação.

“Os alugueis muito altos atrapalham muito, além da questão do trânsito, as pessoas não tem lugar para estacionar e fica muito difícil chegar nos lugares, falta sim um olhar da Prefeitura quanto a isso”, confessou.

Enquanto isso, a região Central da cidade vai se tornando cada vez mais um amontoado de galpões e escritórios, ostentando placas de “aluga-se” nas fachadas.

Além da Marisa, outras grandes lojas já migraram ou fecharam as portas, como a Madeira Madeira, Francally Calçados, Eletrosom e diversas menores.