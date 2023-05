Prefeitura de Anápolis vai pagar R$ 88 milhões para empresa do Maranhão fazer tapa-buracos

Uma empresa localizada em São Luís do Maranhão será a responsável pelo serviço de tapa-buracos que será realizado no município de Anápolis. O valor do contrato, feito sem licitação, é de R$ 88.365.147,42.

Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (19), a Lucena Infraestrutura Ltda vai assumir, pelo prazo de 12 meses, a prestação do serviço.

O processo escolhido foi o de adesão de ata de registro de preços, originada de um pregão eletrônico realizado no ano de 2022, pela Agência Tocantinense de Transporte de Obras.

A empresa atua no ramo desde 1999, tendo como atividade principal serviços de construção civil e comércio.

Em 2011, iniciou especialização na área da infraestrutura nas regiões Norte e Nordeste e, em 2018, expandiu para as demais regiões do país.