‘Rei’ Roberto Carlos também vai se apresentar em Goiânia; saiba detalhes

Junho será um mês movimentado para fãs goianos do Rei, que se apresentará no estado duas vezes na mesma semana. Roberto Carlos, aos 82 anos, subirá ao palco em Goiânia, no dia 23, e em Trindade, no dia 25.

O show na capital será em comemoração dos 63 anos do Country Clube Goiás, com início marcado às 21h. As vendas online para quem tiver interesse em ouvir canções como “Amor Perfeito” e “Detalhes” ao vivo se iniciam neste sábado (20), às 12h.

A venda física será liberada no dia 22 de maio, também ao meio dia. No entanto, associados do clube já têm acesso às vendas online e física desde o dia 18 de maio. Os ingressos para o evento começam no valor de R$ 200 e podem chegar a R$ 15 mil, para o lounge de 10 pessoas. Mais informações podem ser acessadas no site do artista ou no endereço de vendas.

O artista é responsável por marcar a história musical brasileira com 33 álbuns lançados ao longo da carreira e sucessos não só em português, como também espanhol, italiano, inglês, entre outros idiomas. Recentemente, o capixaba lançou uma gravação do clássico “Evidências”, que foi parte da trilha sonora da novela “Travessia”.

Em 2022, Roberto Carlos esteve em turnê nos Estados Unidos, passando por 12 cidades para alegrar os fãs que o posicionaram entre os 30 artistas de maior público do país.