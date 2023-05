De forma inédita, renda de goianos supera média nacional

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), o rendimento dos goianos ultrapassou pela primeira vez a média nacional na série histórica.

O levantamento, que é realizado desde 2012, mostrou que a renda média em Goiás foi de R$ 2.898 no primeiro trimestre de 2023, acima dos R$ 2.880 computados em todas as regiões do Brasil.

Esse valor é o maior já registrado no estado desde o início dos registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, esse índice representa um aumento de 12,7% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior (R$ 2.572).

A PNAD Contínua é uma pesquisa divulgada a cada três meses, com o objetivo de acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução socioeconômica do Brasil.