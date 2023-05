Encontro de brechó com mais de 100 tendas terá show ao vivo e roupas de grife em Goiânia

Para quem busca uma oportunidade acessível para repaginar o guarda-roupa, o tradicional Encontro de Brechós já ganhou data para chegar em Goiânia.

Neste ano, o evento será realizado no dia 24 de maio na capital e ocorrerá no Grande Hotel, considerado um dos principais pontos da cidade, localizado no setor Central, na esquina da Rua 3 com a Avenida Goiás.

Ao todo, mais de 100 bancas estarão presentes no local oferecendo peças seminovas, novas e em bom estado de conservação. A economia para quem compra em brechós pode chegar a até 80%.

Durante o dia, os participantes também poderão encontrar roupas femininas, masculinas, infantis, plus size e itens populares às marcas de grifes e famosas.

Além da diversidade de vestimentas disponíveis, o encontro também contará com atrações musicais ao vivo durante todo dia, área Kids e praça de alimentação.

O evento já acontece há sete anos e já comercializou cerca de 600 toneladas de roupas em bom estado de conservação, além de gerar complemento da renda para mais de 200 colaboradores.