Ícone do samba, cantora Alcione anuncia show na Cidade de Goiás; saiba quando

Considerada um símbolo do ritmo musical samba, a cantora Alcione anunciou que realizará um show na cidade de Goiás no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pela rádio Nova Fogaréu.

O evento está previsto para acontecer no dia 08 de julho, na Praça de Evento, e será organizado pela companhia Sesc do município. A data oficial de início da venda dos ingressos ainda não foi confirmada pela organização do evento.

O show marca o retorno da artista ao território goiano após quase sete anos do último show.

A expectativa é que durante a apresentação, a cantora relembre alguns sucessos que fizeram parte da carreira dela, como “A Loba”, “Não deixe o samba morrer” e “Você me vira a cabeça”.

Mais informações sobre o evento serão disponibilizadas em breve.