Pode notar: as pessoas tóxicas possuem um repertório carregado de frases no imperativo, sendo ordens com um forte tom de arrogância.

Elas estão tão acostumadas a falarem certas coisas sem papas na língua que nem notam que estão sendo cruéis com os outros.

6 frases que pessoas tóxicas costumam usar com frequência e poucos percebem:

1. Você nunca será igual a mim

Começando nossa lista, essas pessoas são tão cruéis sem nem perceber, que costumam dizer para os outros a seu redor que eles nunca serão iguais a ela.

Essa frase pesada deveria ficar apenas dentro da cabeça daquele que é tóxico, mas, às vezes, ele diz sem usar filtro nenhum.

2. Sua opinião não me interessa

Aquele que só pensa em si mesmo e exala toxicidade para todo lado, pois bem, ele tem o péssimo hábito de dizer que não se interessa pela opinião do outro.

A cena é clássica: em uma roda de amigos, por exemplo, aquele mais egoísta sempre vai ser o primeiro a abrir a boca para dizer que não quer saber do que aquele outro acha.

3. Vamos fazer o que eu quero

Outra coisa que é muito normal de vir dessas pessoas são as ordens duras e firmes para determinar que tudo deve ser feito como elas querem.

É complicado ter que aceitar isso, mas uma pessoa tóxica custa ficar aberta para fazer o que outras pessoas querem, saindo da sua zona de conforto.

4. Preciso que você me obedeça

Dialogando com o tópico anterior, esse tipo de pessoa maldosa também gosta de dar ordens antes de dar uma ordem.

Pode até parecer brincadeira, mas é comum vir esse tipo de frase dela, já que ela gosta de ter sempre as rédeas da situação.

5. Não quero olhar outro ponto de vista

Como dito, essas pessoas não gostam de ouvir outras opiniões, muito menos analisar outras perspectivas, se colocar no lugar do outro e olhar novos pontos de vista.

Afinal, trata-se de um tipo de gente muito acomodada, que tem pavor de sair de sua zona de conforto.

6. Não preciso de você

Por último, é muito difícil uma pessoa tóxica afirmar que precisa da ajuda de alguém e é por isso que ela não poupa saliva para falar que é autônoma e não precisa de ninguém.

A verdade é que todo ser humano, uma hora ou outra, vai precisar do apoio de outras pessoas, amigos ou familiares.

