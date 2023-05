Artistas de Anápolis condenam pagamento de quase R$ 1 milhão para mural no novo Centro Administrativo 

O Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Anápolis condenou o pagamento de quase R$ 1 milhão para o mural do novo Centro Administrativo.

A contratação foi feita pelo prefeito Roberto Naves (PP), que escolheu Luiz Olinto, escultor de Goiânia, para realizar a obra.

Em nota, o CMC alegou que “Anápolis possui diversos artistas que poderiam executar um excelente trabalho e assinar uma obra artística tão importante quanto essa”.

O painel com a obra está previsto para janeiro de 2024. As dimensões são de aproximadamente 20 metros por 18 metros.

A contratação de Luiz Olinto foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última sexta-feira (19). Não houve edital para a escolha do responsável pela arte.

A prefeitura alegou que isto se deu em função da singularidade da obra e a consagração do autor, tanto por parte da crítica especializada quanto da opinião pública.