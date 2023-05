Moradores de Goiás que não conseguiram terminar o fundamental e médio podem se inscrever para o Encceja 2023

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2023. Esta é uma oportunidade para os goianos não formados terminarem o ensino médio ou o fundamental, e as inscrições vão até o dia 02 de junho através do Sistema Encceja.

Para realizar o teste do ensino fundamental, é necessário ter no mínimo 15 anos, já para o ensino médio é necessário ter 18 anos completos na data de realização do exame.

O processo seletivo será composto por quatro provas objetivas, em cada nível de ensino. As avaliações possuem 30 questões de múltipla escolha, além de uma proposta de redação.

Para solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social, o prazo é o mesmo das inscrições.

A previsão da aplicação das provas de ambos os níveis é para o dia 27 de agosto, em todo o país.

Nos casos dos estudantes que faltaram e não justificaram a ausência, ou tiverem a justificativa negada no último ano, será necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 40, a partir de um boleto gerado no momento da inscrição. Caso contrário, as provas serão ministradas de forma gratuita.

Após concluir o cadastro, o candidato deve salvar o login único de acesso na plataforma do Governo Federal, onde é possível consultar o local de prova e outras informações adicionais.