Em 15 anos, número de trabalhadores com mais de 50 anos mais do que dobra em Goiás

O número de trabalhadores com mais de 50 anos em Goiás mais que dobrou em 15 anos, revelando um aumento de 135,3%. Os dados foram obtidos pelo Portal 6 junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em 2006, dos 992,8 mil empregados do estado no mercado formal de trabalho, 119,8 mil tinham mais de 50 anos (12%); já em 2021, eram 282 mil profissionais nessa mesma faixa etária, de um total de 1,6 milhão (17,8%). Isso significa que a participação deste grupo no estoque geral de emprego evoluiu 48%.

Para Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, essa mudança se deve, principalmente, a uma alteração no quadro demográfico do país. Em 15 anos, o número de brasileiros com mais de 50 anos aumentou 63,2%, indo de 34 milhões para 55,5 milhões.

“Essa é uma espécie de ‘mapa dos trabalhadores 50+ no Brasil’, importante para entendermos o impacto da transição demográfica no mercado de trabalho, o que vem ocorrendo de maneira acelerada. Outro dado que chama atenção é o maior aumento nas vagas para os níveis de maior escolaridade, o que comprova que quem parar de estudar vai ficar para trás”, explicou.

Dos cargos ocupados por esta faixa etária, 38% eram por pessoas com ensino médio completo e 24,6% com superior completo. Outro ponto interessante é que, dos trabalhadores 50+ analisados, os com mestrado e doutorado praticamente quintuplicaram desde 2006, indo de 26,4 mil profissionais para cerca de 150 mil.