Governo de Goiás encerra maio sorteando R$ 200 mil; veja se você está participando

O Governo de Goiás realiza, na quinta-feira (25), mais uma edição do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), com prêmios de até R$ 200 mil. O sorteio acontece às 10h na sede da Secretaria de Estado da Economia no Vila Nova, em Goiânia.

A iniciativa visa estimular os consumidores a inserirem o CPF nos momentos de compra em troca de bonificações em dinheiro. Até o momento, quase 3 milhões de bilhetes foram gerados para o novo sorteio.

Ao todo serão entregues um prêmio no valor de R$ 50 mil; três de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1.000, e 100 ganhadores com prêmios de R$ 500, totalizando R$ 200 mil.

Para concorrer a uma das bonificações, é necessário que os participantes tenham feito a inscrição no site da NFG e desembolsado, em qualquer estabelecimento do estado, um valor mínimo de R$ 100 – juntamente com a colocação do CPF na nota.

Ao completar R$ 100 em compras, o inscrito recebe um bilhete eletrônico que concede o direito de participar da premiação. A quantidade de bilhetes acumulados pode ser conferida na plataforma da NFG.

Vale lembrar que além da possibilidade da premiação, os consumidores também garantem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que pode variar de 5% a 10%.