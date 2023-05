Polo da UFG se instala em Anápolis no próximo semestre e já tem cursos definidos

Em estudo desde agosto de 2021, a criação de um polo de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Anápolis ganhou data para ser posto em prática. De acordo com o deputado estadual Antônio Gomide (PT), o projeto será executado ainda no segundo semestre de 2023, porém, com mudanças.

Ao Portal 6, o parlamentar afirmou que inicialmente, a proposta da UFG foi para a criação de cursos de mestrado profissional e de pós-graduação lato sensu em áreas como saúde coletiva, ensino na educação básica, administração pública, entre outras. No entanto, desde então, os planos mudaram para atender as necessidades da região.

Agora, o polo, que será instalado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEItec), no Jundiaí, será voltado para capacitação dos profissionais locais, por meio de três cursos. São eles: Tecnologias Analíticas e Processos Aplicados à Indústria, Cidades Inteligentes e Economia Circular e Segurança em Redes e Sistemas.

“Foi feito uma pesquisa para identificar os melhores cursos de acordo com as demandas da região. Com isso, foram pensados para atender as indústrias de Anápolis”, explicou o parlamentar. Já o mestrado, que foi adiado por enquanto, será analisado futuramente.

Gomide ainda aponta que o corpo docente e técnico-administrativo já foi escolhido e que o polo poderia ter começado a operar ainda no primeiro semestre. Porém, foi decidido que o início será no segundo semestre de 2023.