Roberto, cadê o dinheiro para Santa Casa de Anápolis?

Dois bebês recém-nascidos morreram nesta semana na Santa Casa de Anápolis esperando vaga na UTI neonatal.

Nada é mais gritante na grave crise do SUS no município, crise essa que é resultado da péssima e irresponsável gestão do prefeito Roberto Naves nessa área.

Centralizador, ele sempre foi o secretário de Saúde e nunca deu a merecida autonomia aos bons profissionais que passaram pela cadeira de titular da Semusa.

No processo de reorganização da rede, tudo foi bagunçado e o que já era muito ruim ficou extremante pior.

Organizações sociais que, a princípio, a proporcionariam mais agilidade e qualidade na prestação do serviço de unidades de saúde acabaram por precarizar ainda mais os atendimentos.

Por que isso está acontecendo? O que estão fazendo com o bilionário orçamento que Anápolis tem para usá-lo em benefício da população, sobretudo das que mais precisam?

Cadê o dinheiro que pode ser repassado à Santa Casa de Anápolis, instituição que há décadas traz humanos à vida e salva a vida de milhares mesmo sendo subfinanciada?

São mais de R$ 1,5 milhão de déficit que a Santa Casa tem por mês pela irresponsável omissão da Prefeitura de Anápolis.

Governo Federal já entra com a parte dele, o Governo do Estado também.

Falta o Município! Cadê o dinheiro para a Santa Casa? Será necessário mais bebês morrerem?