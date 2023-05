Casal que foi morar na casa dos sogros sofre com as regras que precisam seguir: “absurdas”

Uma nora viralizou depois de desabafar no Reddit sobre as dificuldades que tem vivenciado com a sogra após enfrentar um problema financeiro sério e precisar se mudar para a casa da mãe do esposo.

Sem se identificar, a mulher contou que, apesar de ser algo temporário, ela e o marido têm arcado com as despesas da casa e, inclusive, pagando aluguel do quarto em que dormem.

No entanto, o que era para ser uma válvula de escape e proteção, acabou se tornando uma dor de cabeça enorme após a sogra estipular algumas regras complicadas.

“Um dos problemas é que ela gosta de lavar a nossa roupa, mas eu quero fazer isso porque temos maneiras diferentes de lavar roupas e isso também é um sinal de que ainda tenho minha independência de certa forma”, começou o desabafo.

“Ela insiste que é seu papel de mãe fazer isso para seus filhos e marido e eu argumentei com ela dizendo que também é meu papel de esposa fazer isso por mim e pelo meu marido, que é o filho dela”, relembrou.

“Depois dessa conversa ela ‘concordou’, mas novamente entrou no nosso quarto e pegou a roupa suja para lavar”, pontuou.

Um outro problema sério, segundo a nora, é a falta de chave no quarto em que vive com o marido. Apesar de pagarem pelo cômodo, eles simplesmente não podem trancar a porta.

“Ela entra quando quer seja conosco dentro do quarto ou fora da casa. Ela ainda diz que está tudo bem fazer isso e que se não gostamos podemos ficar livres para buscar outro lugar, o que não podemos fazer agora”, finalizou.

Os internautas ficaram impressionados com a falta de noção da sogra, mas ponderaram que o casal não tem muitas alternativas. “Se está sob o teto de alguém, infelizmente é preciso se adequar”, disse uma pessoa.