Em Goiás, pai decide contratar teste para ver se o namorado da filha é fiel e este foi o resultado

Viralizou novamente nas redes sociais um teste de fidelidade promovido pela influenciadora Lídia Luiza Bertoncello, que já trabalha na área dos desafios há três anos.

A jovem publicou os prints da iniciativa que, estranhamente desta vez, partiu do pai de uma garota. Segundo Lídia, o homem teria contratado o serviço para saber se o genro era mesmo fiel à filha.

Na gravação é possível ver a “atriz” dizendo que seria uma modelo e que estaria em Goiás durante alguns meses. Além disso, teria encontrado o perfil do rapaz no Explorar do Instagram e se interessado nele.

O jovem foi totalmente receptivo e, com o decorrer da conversa, deixou escapar o que o pai tanto temia. “Posso ser seu motorista particular enquanto estiver na terra do pequi”, começou.

“Namoro há cinco anos e já traí ela algumas vezes, sabe? Aí apareceu você e agora tenho certeza de que não quero namorar mais e [quero] aproveitar a minha vida”, disse ele, caindo no jogo da contratada.

A história rendeu uma infinidade de comentários e milhares de mulheres reagiram negativamente. “Está vendo aí o porquê de não querer namorar mais tão cedo? Homem não vale nada”, disse uma revoltada.

Assista!