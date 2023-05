Essa dor tem data marcada para terminar

Quem mora em Anápolis sabe o tanto que a cidade está doente. Está doente na saúde, com as mortes de crianças sem UTI e a crise na Santa Casa; está doente na Educação com a falta de vagas em creches, está doente na infraestrutura com a cidade toda esburacada, está doente na cultura com os nossos artistas sendo desprezados, na falta de limpeza nos bairros … enfim, em tudo.

Tudo isso é resultado de uma gestão que divulga um falso otimismo e não resolve nossos problemas. De um prefeito que se orgulha em ser o pacificador de brigas políticas em Goiânia, mas que não tem pudor em deixar a cidade que o elegeu e reelegeu ao “Deus dará”.

Não lembro de nenhum momento em que a nossa cidade tenha passado por momento tão ruim.

É uma dor quase insuportável, mas ela tem data marcada para o fim: 31 de dezembro de 2024. Ou antes!

Até lá, estaremos firmes e fortes para não nos calar diante dos problemas e das omissões dessa gestão.

Mais que nunca: Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.