Tribunal do Júri condena jovem de Anápolis que fez amizade com ficante da ex para em seguida matá-lo

O Tribunal do Júri em Anápolis condenou Daniel Ramos Mendes, de 27 anos, a 24 anos e seis meses de prisão, além de multa de R$ 150 mil por homicídio qualificado.

Conforme a sentença, publicada nesta quarta-feira (24), o acusado teria matado um homem a tiros na porta de uma distribuidora, sem chances dela se defender, em um crime ocorrido em 2018.

Isso porque a vítima estava mantendo conversas com a ex-namorada do autor e ele sentia ciúmes da mulher.

O réu chegou a ameaçá-lo de morte em algumas ocasiões. No entanto, depois de um tempo, ele fingiu ser amigo do rapaz, para ganhar a confiança e mascarar as reais intenções.

Na data do crime, Daniel se reuniu com outros dois indivíduos e disparou diversas vezes contra o jovem, inclusive após ele estar caído no chão.

O acusado já tinha histórico criminal, sendo um caso de reincidência, além de ter passagem por tráfico de drogas.