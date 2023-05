Aos 102 anos, idosa confidencia segredo inusitado para uma vida longa e feliz

Joyce Jackman completou 102 anos com muito bom humor e conselhos que valem a pena escutar. A ex-cozinheira da Força Aérea Real do Reino Unido contou que o segredo para a longevidade é algo que poucas pessoas esperam.

Ao ser questionada sobre qual seria a chave para viver por tantos anos, Joyce, que comemorou o aniversário no lar de idosos Care UK’s Silversprings, na Inglaterra, respondeu sem precisar pensar demais: “Um bom sexo e um bom vinho xerez!”.

Além disso, a senhora conhecida pela simpatia compartilhou que doces a ajudaram a manter a alegria, o que resultou em uma vida mais longa.

A família de Joyce a visitou em 09 de maio para comemorar e ela afirmou ter tido um dia adorável. “Não acredito que tenho 102 anos – deve ser todo o chocolate que como que ajudou!”, brincou enquanto segurava um grande bolo.

A mulher trabalhou em uma confeitaria antes de ingressar na força aérea britânica como chef durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando a guerra terminou, Joyce casou com o namorado de infância, Terence Jackman.

Agora viúva, Joyce nunca teve filhos, mas ela relata que adorava ajudar a cuidar das crianças da vizinhança, além de passar os dias cozinhando com a mão e saindo com as amigas.

Atualmente, ela gosta de manter a mente ativa com palavras cruzadas e jornais, além de sempre comer um chocolate para manter o bom humor.

“Joyce é uma residente muito amada na casa. Ela está sempre nos fazendo rir com seu fantástico senso de humor e visão da vida. Foi maravilhoso fazer parte do dia especial dela”, disse uma das funcionárias da casa de repouso.