Conheça a história do prédio mais antigo de Anápolis

Com 115 anos de história, é inegável que Anápolis, com toda essa bagagem, se desenvolveu fortemente ao longo das décadas. Chegou a um ponto que é até mesmo difícil imaginar que, em determinado momento, a cidade contou com apenas um único prédio que, inclusive, está de pé até os dias atuais.

O edifício em questão trata-se do Hospital Evangélico Goiano (HEG), localizado na região Central. Na época da construção, ele era popularmente conhecido como Edifício Dona Dayse.

Claudiomir Gonçalves, historiador e administrador da página @anapolisnarede, contou ao Portal 6 que o prédio começou a ser construído em 1933 e foi inaugurado em 1937.

A obra foi erguida para abrigar a Escola de Enfermagem Florence Nightingale, a quarta escola do tipo no país e o primeiro curso superior da cidade.

As aulas eram ministradas por enfermeiras americanas e inglesas, mas o responsável pelo projeto foi o Dr. James Fanstone, um dos cirurgiões mais importantes da história do município.

O apelido do local veio justamente em homenagem à esposa dele, Ethel Marguerite Fanstone, conhecida na cidade como dona Dayse.

James Fanstone faleceu em 1987, aos 97 anos. Em virtude do legado deixado pelo médico na cidade, a praça em frente ao centro cirúrgico foi batizada em nome dele.

O prédio foi o primeiro do estado a contar com elevador e foi o mais alto de Goiás pelo menos até 1942, afirma Claudiomir.

Atualmente, o HEG segue em pleno funcionamento, e continua atendendo as necessidades da comunidade anapolina.