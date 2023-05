Entenda por que os preços dos aluguéis em Anápolis são mais caros do que os de Goiânia

O mercado imobiliário anapolino tem se tornado tema de destaque entre aqueles que buscam por um imóvel para morar. Quando se compara com Goiânia, as casas e apartamentos de Anápolis surpreendem com um valor elevado de aluguel, fato este que desanima investidores.

Nos site de imobiliárias, quem procura por boas residências, de preferência que estejam mais novas e sejam grandes e bem localizadas, pode se surpreender ao encontrar alugueis com preços de R$ 4 mil até R$ 10 mil.

Ao Portal 6, Carmo Leonardo, proprietário da Carmo Imóveis, contou que a diferença dos valores entre as cidades ocorre especialmente por conta da oferta de residências que cada uma delas disponibiliza.

Sendo uma cidade maior, não é difícil encontrar na capital, em sites focados na área, alugueis de apartamentos, já com três quartos, na faixa de RS 1.100, tanto no Setor Campinas quanto no Setor Oeste.

“Goiânia tem uma proporção maior, logo há mais imóveis ofertados. Tem alguns imóveis em Anápolis que se tornam mais caros por conta de estilo próprio, mas, no final, o principal motivo é essa questão de oferta mesmo”, afirma.

Segundo o empresário, aqueles que buscam imóveis para alugar em uma boa localidade em Anápolis, e com um nível médio, ainda conseguem encontrar opções por volta de R$ 1.200.

“Apartamentos médios que já possuem uma boa qualidade de vida, com três quartos, com uma suíte, elevador e playground no Jundiaí, saem de R$ 1.500 até R$ 1.800. Em outros bairros, longe de universidades, ficam em torno de RS 1.200”, detalhou.

Por outro lado, Carmo destaca que, no bairro nobre de Anápolis, uma média segura para os corretores trabalharem no quesito casa é na faixa de R$ 2.500, variando de 300 até 450 metros quadrados.

Quando o assunto é o aluguel de salas comerciais, o cenário é bastante diferente. Como via de regra, os imóveis com esse fim localizam-se em avenidas, e, dependendo do bairro e do tamanho do lote, os valores podem variar de R$ 2 mil até R$ 4.500.

Além disso, o empresário afirma que, no momento, o município enfrenta uma certa dificuldade no ramo imobiliário, “mas quem é de Anápolis e trabalha aqui dificilmente se mudaria para Goiânia por causa de aluguel.”