Farmacêutica abre mais de 300 vagas para contratar funcionários em Anápolis

O Laboratório Teuto, fábrica líder no setor farmacêutico, está com mais de 300 vagas de emprego abertas para o segundo semestre de 2023. Os cargos disponíveis são para trabalhar em Anápolis.

As oportunidades são para os setores de produção (operador de máquina e auxiliar de produção), garantia da qualidade e administrativos, sendo destinadas a profissionais de nível médio, técnico e superior.

Os interessados em uma das vagas devem realizar o cadastro do currículo no site do laboratório, na aba Trabalhe Conosco, ou enviar o documento para o e-mail [email protected]

Para os cargos de operadores de máquinas e auxiliares de produção, o currículo deve ser encaminhado para [email protected]

Entre os requisitos para pleitear uma das oportunidades estão: ter experiência prévia na indústria farmacêutica e nível de escolaridade exigido em cada cargo.

A empresa oferece salários compatíveis com a função, além de benefícios como refeição no local, vale-alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao Wi-Fi, entre outros.

Vale ressaltar que o laboratório também realiza seleções internas de colaboradores para ampliar o desenvolvimento profissional e ceder mais oportunidades aos empregados.