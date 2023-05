Jovem criticada por não ir ao casamento do amigo decide revelar o verdadeiro motivo

Uma jovem que preferiu não se identificar causou comoção no Reddit após compartilhar a razão pela qual não aceitou o convite para ir ao casamento de um amigo. Ela afirmou que o amigo era apenas “mais um colega” e mais próximo do namorado dela.

De acordo com a mulher, os problemas começaram antes mesmo do convite, visto que a noiva restringiu a amizade entre o noivo e o namorado. Então, quando a mulher descobriu que a ex-namorada do parceiro foi convidada, as tensões só pioraram.

Como o casal não deixou claro se a ex-namorada estaria presente, o namorado a seguiu pelas redes sociais para confirmar diretamente com ela, o que causou uma briga no casal.

“Nós brigamos mesmo ele afirmando que apenas queria saber se ela estaria presente para podermos evitá-la durante a festa”, contou.

A mulher adicionou que ficou irritada porque sabia que a interação poderia causar uma impressão errada. Além disso, ela acreditava que o convite foi feito propositalmente pela noiva.

Então, ela decidiu que não comparecerá ao evento, que está marcado para o segundo semestre de 2023, e o namorado seguiu o exemplo.

A postagem rendeu diversos comentários, como “você agiu certo, mas no seu lugar eu iria para ficar de olho no que a noiva está aprontando”.

Um internauta até criticou o parceiro e escreveu: “não diria que vocês estão errados, mas seu namorado foi infantil em voltar a seguir a ex apenas para ter informações”.