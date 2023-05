Goiás tem quase 500 mil famílias que dependem do Bolsa Família para sobreviver

Com base em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Portal 6 fez um levantamento e descobriu que existem 493.848 famílias beneficiárias do Bolsa Família em Goiás.

Ainda de acordo com a pasta, apenas no mês de maio, 5.005 novos cadastros foram aprovados pelo programa de transferência de renda do Governo Federal.

Dentro do total do estado, as cidades de Goiânia (69.524 famílias), Águas Lindas de Goiás (27.280) e Luziânia (24.321) se destacam com os maiores números de beneficiários.

Aparecida de Goiânia e Anápolis apresentam, respectivamente, 18.307 e 10.206 usuários inscritos no Bolsa Família.

Para receber o pagamento do programa, a principal regra é que a família tenha uma renda por mês de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, o grupo familiar precisa estar inscrita Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados.

A inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Para encontrar o posto de atendimento mais próximo, saber as documentações necessárias ou mais informações, acesse a página do MDS.

Lá, o usuário deverá encontrar a aba Serviços – Carta de Serviços, e procurar pelo ponto mais favorável para realizar o registro.

O programa governamental oferece uma quantia de R$ 600 mensais para cada família inscrita e pode aumentar em R$ 150 caso ela tenha crianças de até 06 anos e R$ 50 para cada dependente entre 07 e 18 anos incompletos.

Beneficiárias gestantes também recebem o mesmo adicional de R$ 50.