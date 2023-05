Após dois meses separados, Sabrina Sato e Duda Nagle aproveitam momento em família

Sabrina Sato compartilhou nas redes sociais um clique em família. A apresentadora e Duda Nagle se encontraram na manhã desta terça-feira (30) junto com a filha Zoe, de quatro anos. A menina é fruto do relacionamento deles, que ficaram juntos até este ano.

“Bom dia”, desejou Sabrina aos seguidores. A separação do casal foi anunciada em março, e eles afirmaram que, mesmo com o fim do casamento, se manteriam unidos para cuidar da filha.

“Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha.

Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior”, escreveu a apresentadora.

Já Duda pediu “perdão ao papai do céu” pelo ocorrido e disse que eles tinham valores e prioridades diferentes como casal e núcleo familiar. “Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade.”