Calendário do Bolsa Família em junho; veja as datas de pagamento

A nova rodada de pagamentos do Bolsa Família – programa social que retornou com o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – já está preste a começar com a chegada do mês de junho.

A iniciativa, que foi criada em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Neste mês, os beneficiários do programa irão receber um valor generoso de R$ 1.400, maior do que a quantia que é paga mensalmente pelo Governo Federal.

Durante o mês de junho, os solicitantes do Bolsa Família receberão um valor de até R$ 112 nas contas, o que é correspondente ao valor completo de um botijão de 13kg. Vale lembrar que as quantias variam entre R$ 110 e R$ 112.

Além do Vale-Gás, o Benefício Primeira Infância também oferecerá até R$ 600 adicionais no programa, incluindo uma parcela de R$ 150 para crianças com idade de até seis anos. As famílias que tiverem quatro filhos podem obter o valor máximo de R$ 600.

Há também o Benefício Variável Familiar e o Benefício de Renda de Cidadania, com valores entre R$ 20 e R$ 50 para os solicitantes com famílias numerosas e que tenham jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos, além de gestantes.

A alteração no valor é devido a um processo de manutenção que os sistemas do pagamento do Bolsa Família passou ao longo dos meses de abril e maio, que tiveram pagamentos melhores.

No entanto vale ressaltar que para solicitar o Bolsa Família, é necessário que os solicitantes cumpram alguns requisitos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal; fazer o acompanhamento do calendário nacional de vacinação; fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 07 anos; e, para crianças de 04 a 05 anos, é necessário ter frequência escolar mínima de 60%.

Veja o calendário:

